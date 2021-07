Cannes: Preis an Österreicher Sebastian Meise

Großer Erfolg für das heimische Kino - Festival litt heuer unter der dichten Programmierung

Bei den Filmfestspielen in Cannes ging heuer ein Preis an einen Regisseur aus Österreich: Sebastian Meise erhielt für seinen Film "Große Freiheit" den "Un Certain Regard"-Jurypreis. In dem Gefängnisdrama - es ist der zweite Langspielfilm des 45-jährigen Tiroler Regisseurs - spielen Franz Rogowski, Georg Friedrich und Thomas Prenn die Hauptrollen. Thematisiert wird die Verfolgung von Homosexuellen in Nachkriegsdeutschland. Fazit: Ein für das heimische Kino positiver Abschluss eines insgesamt nicht überzeugenden Filmfestivals.

Kurz vor Festivalende waren noch der australische ...