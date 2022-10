Cannes-Sieger Ruben Östlund im Interview zum Film "Triangle of Sadness": Champagner ohne schlechtes Gewissen

Dekadenz und Tabubruch: Mit "Triangle of Sadness" siegte Regisseur Ruben Östlund heuer in Cannes. Nun kommt die Gesellschafts-Farce ins Kino.

Carl ist ein männliches Model, seine Freundin Yaya Influencerin: Ruben Östlunds "Triangle of Sadness" begleitet in drei Kapiteln ein junges Paar durch eine Welt, in der Schönheit bares Geld wert ist. Beim bezahlten Urlaub auf einer Luxusyacht geraten die beiden in dekadente Gesellschaft - und schließlich in einen Sturm, durch den im letzten Kapitel zwei Handvoll Überlebende auf einer einsamen Insel stranden. In dieser "Herr der Fliegen"-Konstellation zählt nun plötzlich nicht mehr Geld, sondern Kompetenz, Körperkraft und wiederum Attraktivität. Für ...