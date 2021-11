Cannes-Siegerin Julia Ducournau im Interview: "Horrorfilm verspricht eine andere Welt"

Die Regisseurin Julia Ducournau legt mit "Titane" einen unerhörten Film über eine junge Frau, Autoliebe und einen Feuerwehrmann vor.

Nach ihrem Debüt "Raw" über eine vegane Veterinärmedizin-Studentin, die den Kannibalismus für sich entdeckt, hat die Französin Julia Ducournau mit ihrem zweiten Langfilm "Titane" auf Anhieb in Cannes die Goldene Palme errungen. "Titane" handelt von einer jungen Frau (gespielt von Agathe Rousselle), die nach einem Autounfall in ihrer Kindheit eine erotische Vorliebe für Autos entwickelt hat. Nachdem ein Mann versucht, sie zu vergewaltigen, wird sie zur rauschhaften Serienkillerin, hat Sex in (oder mit?) einem Auto und gibt sich auf der ...