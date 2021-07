Cannes: Unterm Strich verlieren viele

Aller Feierstimmung zum Trotz: Das Filmfestival Cannes erwies der Filmwelt einen Bärendienst.

Schnell noch ein paar Wettbewerbsfilme kurz vor Festivalende: Der australische Serienkiller-Thriller "Nitram" von Justin Kurzel ("Macbeth") war erst Freitagnachmittag zu sehen, danach dann die Premiere von "Les Intranquilles" des Belgiers Joachim Lafosse über einen Familienvater mit einer bipolaren Störung. Es ist nicht einfach, der Letzte in einem überfüllten Wettbewerb zu sein, wenn viele das Festival bereits verlassen haben, aber "ich will mich freuen, im Wettbewerb zu sein, nicht ärgern, dass der Film so spät läuft", so Lafosse im SN-Gespräch am ...