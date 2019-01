"Capernaum - Stadt der Hoffnung": "Wer werden diese Kinder sein?"

Wenn Kinder nicht mehr leben wollen - davon erzählt das preisgekrönte Drama "Capernaum - Stadt der Hoffnung".

Der 12-jährige Zain (Zain Al Rafeea) steht vor dem Richter. Doch nicht, weil er selbst etwas angestellt hätte: Er klagt seine Eltern an, ihn zur Welt gebracht zu haben, obwohl sie ihn und seine Geschwister lebensbedrohlich vernachlässigt haben. Davon handelt das libanesische Drama "Capernaum - Stadt der Hoffnung", das nach der Premiere in Cannes fünfzehn Minuten lang stehende Ovationen bekommen hat und mit dem Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Nun kommt der Film ins Kino. Beim Festival in San Sebastián, wo "Capernaum" als Abschlussfilm gezeigt wurde, sagte Regisseurin Nadine Labaki: "Ich will, dass wir nicht mehr wegschauen" - und spricht von einem weltweit unterschätzten Problem.