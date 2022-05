"Cittadini del mondo": Die wahren Abenteuer sind also doch im Kopf

Gianni Di Gregorios römische Pensionisten kommen in "Cittadini del Mondo" weit - allerdings anders, als sie geplant hatten.

Ein Glasl Wein um vier Euro, und das Finanzamt will auch schon wieder Geld: In "Cittadini del Mondo - In der Ferne liegt das Glück" haben der Professore - gespielt von Regisseur Gianni Di Gregorio - und Mindestpensionist Giorgetto (Giorgio Colangeli) keinen einfachen Ruhestand. Zwar lässt sie die kleine Nachbarschaftsbar, vor der sie ihre Nachmittage verleben, immer anschreiben, aber irgendwann sind die Schulden halt doch fällig. Vielleicht könnte man woanders mit dem kargen Einkommen besser leben als in Rom? Hatte ...