Clint Eastwood in "The Mule": Der alte Mann und die Straße

Mit 88 Jahren setzt sich Clint Eastwood in seinem Film "The Mule" noch einmal hinters Steuer.

Earl ist einer von der alten Schule. "Ich war nie ein Typ für einen Plan B", sagt er, wenn wieder einmal alles schiefgegangen ist. Also macht er weiter wie bisher. Earl ist der Held von "The Mule", Clint Eastwoods aktuellstem Film. Eastwood, mittlerweile 88 Jahre alt, spielt den Protagonisten selbst, jemand anderer ist schwer vorstellbar in dieser Rolle eines knorrigen Grantscherbens, in dem, eh klar, ein gutes Herz steckt.