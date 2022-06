"Cop Secret" im Kino: Zwei Polizisten, ein Herz und eine Seele

Eine sympathische Polizeithriller-Parodie aus Island interpretiert Machismo und Schießwut neu.

Man stellt sich das ja völlig falsch vor, von wegen Island sei so nett, alle weitschichtig miteinander verwandt, die meisten haben Schafe gern und baden täglich angesichts majestätischer Gletscher in Thermalquellen. In Wahrheit ist Reykjavík eine knallharte Großstadt, das organisierte Verbrechen floriert, und unter den Bösewichtern sind ebenso viele Frauen wie Männer, Chancengleichheit wird hier ernst genommen. Um die in Schach zu halten, braucht es ultramännliche Polizisten ohne Privatleben, die beim Verhör mit der Faust schneller sind als mit den ...