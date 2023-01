"Corsage" nicht bei den Oscars, deutschsprachiges Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" mit neun Chancen

Ein schrulliger Genremix und ein hartes Anti-Kriegsdrama haben viele Chancen auf Oscars. Vorbei ist es für "Corsage".

Die aus österreichischer Sicht wichtigste Antwort zuerst: "Corsage" ist aus dem Rennen. Die Oscar-Chancen für den Film, der in den vergangenen zehn Tagen nicht aufgrund seiner künstlerischen Leistungen in den Schlagzeilen war, sind vorbei. Es gab für den österreichischen Beitrag keine Nominierung in der Kategorie "International Feature Film".

Dies dürfte aber tatsächlich wenig mit der Debatte um den Umgang mit Florian Teichtmeisters Mitarbeit an dem Film zu tun haben, sondern vielmehr mit dem Gremium, das die nominierten Filme ...