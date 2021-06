"Cruella" mit Emma Stone: Wer mag schon Dalmatiner!

Die modebewusste Disney-Schurkin erhält eine Vorgeschichte.

Es waren einmal zwei Dalmatiner, die sich verliebten, 15 Welpen bekamen und diese vor der teuflischen Cruella De Vil verteidigen mussten. So erzählt es der Disney-Klassiker "101 Dalmatiner". Aber warum Cruella so ist, danach fragte nie jemand - bis jetzt: Der Film "Cruella" schildert, wie aus dem Waisenmädchen Estella (Emma Stone) aus Not erst eine Trickbetrügerin und später eine Designerin wurde, die sich bei Modeikone The Baroness (Emma Thompson) andiente und unter dem Namen Cruella dann selbst zur Königin der Londoner Modewelt aufstieg.

Die Geschichte spielt hier im England der Siebzigerjahre, um modisch und musikalisch mit einer Explosion von Punk und Pop aus dem Vollen zu schöpfen. Ansonsten ist das Drehbuch herzzerreißend faul: Das Verhältnis zwischen Estella und The Baroness erinnert an die Konstellation in "Der Teufel trägt Prada". Erwartbar sind auch die Sequenzen, in denen Estella aus Müll und zwei Ideen geniale Kreationen entwirft. Aber sei's drum, Kostüme und Ausstattung machen Riesenspaß, "Cruella" ist immer noch ein Märchen voller Klischees, wenn auch nicht wirklich eins für Kinder, obwohl der Schmäh- und Gewaltlevel nah an "Kevin - Allein zu Haus" ist.