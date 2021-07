Das große Cannes-Experiment

Das Kino "kehrt triumphal zurück", so lautet das Versprechen für das erste Filmfestival an der Croisette während der Pandemie.

Schon ist die Stadt voller Menschen, die Kontrollen sind lasch, die Lust auf Kino enorm. Die 74. Ausgabe der Filmfestspiele in Cannes wird ein heißes Festival, zweieinhalb Monate nach dem eigentlichen Mai-Termin, mitten in der Urlaubssaison und in einer Pandemiepause, die hoffentlich nicht trügerisch ist.

Zumindest auf den Leinwänden ist die freudvolle Überforderung programmiert. Aus 2300 Einreichungen wählten die Organisatoren des Festivals aus, das sind rund 500 mehr als in den vorgehenden Jahren. Nicht trotz, sondern gerade wegen ...