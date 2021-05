"Das schaurige Haus": Ferien mit den Geisterbrüdern

Tatort Eisenkappel: Mit "Das schaurige Haus" legt Daniel Prochaska sein gruseliges Langfilmdebüt vor.

Wenn eine Berliner Familie in ein Kärntner Kaff übersiedelt, wegen Mamas Job und weil nach Papas Tod das Leben in der Stadt nicht mehr finanzierbar ist, liegen die Konflikte in einem Kinderfilm auf dem Tisch: Verlust von Freunden, Sprachprobleme, allgemeine Anpassungsschwierigkeiten, schlechtes Internet. In "Das schaurige Haus" (ab Freitag auf Netflix) ist der Umzug nach Eisenkappel-Železna Kapla-Bela vor allem für den 16-jährigen Hendrik (gespielt von León Orlandianyi) schlimm, für seinen kleinen Bruder Eddi (Benno Rosskopf) ist eh noch jeder Nacktschneck ...