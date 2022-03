"Das sind die Geschichten, die ich erzähle": Regisseur Asghar Farhadi im Interview zum Film "A Hero"

Im Cannes-Siegerfilm "A Hero" des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi scheitert ein Mann an seinen eigenen moralischen Vorstellungen.

Aufgrund von Geldproblemen sitzt Rahim Soltani (gespielt von Amir Jadidi) im Schuldgefängnis in Teheran, anstatt seine Freundin zu heiraten: So beginnt "A Hero - Die verlorene Ehre des Herrn Soltani". Dann allerdings findet Rahim bei einem Freigang eine Tasche mit Goldmünzen. Statt mit dem Fund seine Schulden zu zahlen, sucht er die Besitzerin und wird zunächst in der Lokalpresse als ehrlicher Finder gefeiert. Doch einige ungeschickte Entscheidungen später findet Rahim sich mitten in einem Social-Media-Shitstorm wieder, ohne Chance auf Gegenwehr.

...