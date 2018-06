""Das Testament": Einem großen Lebensirrtum auf die Spur kommen

Absolutheit ist eine beruhigende Sache. Es tut gut, auf der richtigen Seite zu stehen und zu wissen, woran man ist. In der israelisch-österreichischen Koproduktion "Das Testament" verliert allerdings einer, der sich sicher wähnte, den Boden unter den Füßen.

Der Mittvierziger Yoel Halberstam (gespielt von Ori Pfeffer) ist Holocaust-Historiker. Er erforscht die Umstände eines lang vertuschten Massenmordes an ungarischen Juden 1945 im fiktiven österreichischen Lendsdorf nahe Graz, ein Fall, der lose an das Massaker im März 1945 im burgenländischen Rechnitz angelehnt ist. Yoel sucht nach Hinweisen für das Massengrab. Die Zeit drängt, denn der Bürgermeister des Orts will den Bau eines Einkaufszentrums vorantreiben und daher keine weiteren Grabungen genehmigen.