"Dead Evil Rise" im Kino: Die bösen Toten tanzen wieder

Mit "Evil Dead Rise" bekommt die legendäre Horror-Filmreihe eine sehenswerte Fortsetzung.

Was verbirgt sich hinter der Tür? Nell Fisher in „Dead Evil Rise“.

Ein paar Freunde verbringen ein nettes Wochenende in einer abgelegenen Hütte am Waldrand. Nicht nur Horrorprofis wissen, was da gleich um die Ecke kommt: Blut in rauen Mengen. Doch das übernatürliche Gemetzel in idyllischer Natur ist nur der Auftakt von "Evil Dead Rise", dem mittlerweile fünften Film der "Tanz der Teufel"-Reihe.

Vor mehr als 40 Jahren sorgte ein junger US-Regisseur mit seinem Debüt "The Evil Dead", auf Deutsch "Tanz der Teufel", für einiges Aufsehen. Der Low-Budget-Horrorfilm um einen ...