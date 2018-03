"Death Wish": Ein schlechter Tag zum Sterben

Bruce Willis geht im Film "Death Wish" auf Rachefeldzug - und spielt damit der Waffenlobby in die Hände.

"Es ist wirklich nicht der Zeitpunkt für diesen Film", schreibt das Branchenblatt "Hollywood Reporter" über "Death Wish", der am Freitag ins Kino kommt. Kann es einen richtigen Zeitpunkt geben für einen Film, der Waffenbesitz so unhinterfragt rechtfertigt? "Death Wish", in dem ein Vater und Ehemann auf blindwütigen Rachefeldzug geht, nachdem ihm Frau und Tochter bei einem brutalen Raubüberfall genommen wurden, ist die zweite Verfilmung des Romans von Brian Garfield aus dem Jahr 1972. In der ersten Verfilmung mordete sich Charles Bronson 1974 durch die New Yorker Unterwelt, unter der Regie von Michael Winner und zu einem Soundtrack von Herbie Hancock, nur halbherzig verfolgt von der Polizei, der in vielen Fällen - fehlende Beweise, Gesetze und ähnliche Unannehmlichkeiten weiter - die Hände gebunden waren. Nun ist es Bruce Willis, der eigentlich längst einen gemütlichen Karriereabend als Protagonist herbstlicher Romanzen in der Bretagne verdient hätte. Hier darf er einmal noch das machen, womit er in den Achtzigerjahren seine Karriere zementiert hatte, die "Stirb langsam"-Kiste, bei der ein eigentlich ganz normaler Bürger durch die Umstände zum Ausrasten quasi gezwungen wird.