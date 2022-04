Debütfilm "Playground": Grausame Spiele auf dem Pausenhof

Laura Wandels Debütfilm "Playground" ist ein grandioser Thriller auf Kinderaugenhöhe, und feiert seine Österreich-Premiere beim Crossing Europe Festival.

"Nein, Sie dürfen nicht hinein mit Ihrem Kind." Noras Papa wird weggeschickt am Schultor, seine siebenjährige Tochter muss das jetzt selbst schaffen: ihren ersten Tag an einer neuen Schule, an der ihr älterer Bruder Abel schon lernt. Auch an ihn darf Nora sich nicht klammern, sondern muss allein in ihre Klasse, "Du wirst bestimmt viele Freundinnen finden" sagt eine wohlmeinende Lehrerin". Ja, eh. Das Drama des ersten Schultags ist für schüchterne Kinder ganz normal. In dem außergewöhnlichen Thriller "Playground" von ...