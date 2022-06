"Deep Throat": Ein anatomisches Kinowunder - und ein pornografischer Urknall

Pornografischer Urknall. Am 12. Juni 1972 hatte der Film "Deep Throat" Premiere. Der wohl namhafteste Porno aller Zeiten erzählt von einer Ära, in der Sexualität im Kino pure Rebellion war - und ein lukrativer wie kreativer Trend.

Sie will Glocken läuten hören, Dämme brechen und Bomben hochgehen lassen, erklärt die junge Linda ihrem Arzt - Sex mache ihr durchaus Spaß, aber die volle Befriedigung habe sie noch nie erreicht. Der Mediziner untersucht die frustrierte Frau und stößt auf eine anatomische Anomalie: Lindas Klitoris sitzt nicht etwa an gewohnter Stelle, sondern in ihrem Rachen. Und so bietet sich auch gleich eine Lösung für ihr Problem: Linda kann durch Oralsex zum Orgasmus kommen! Gleich vorweg: Einen Oskar für das ...