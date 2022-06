"Der beste Film aller Zeiten": Mit Penélope Cruz und Antonio Banderas

In "Der beste Film aller Zeiten" gibt Penélope Cruz als Regisseurin Gas - und macht Antonio Banderas und Oscar Martínez zu Schnecken.

Wenn ein Mensch so richtig reich ist, außerdem die Kunst liebt und sich etwas gönnen möchte, das Fragen nach der Herkunft des Reichtums überstrahlt, bietet sich ein Kunstmuseum an. Oder aber, wenn es die Filmkunst ist, er finanziert einen Film. In "Der beste Film aller Zeiten" (ab Freitag im Kino) tut der alternde Multimillionär Humberto Suárez genau das.

Penélope Cruz spielt die Regisseurin

Damit der Film garantiert ein Meisterwerk wird, hat Suárez die Rechte zu einem vielfach ausgezeichneten Roman gekauft, in dem zwei Brüder einander nicht vergeben können. Doch die Kunst ist widerborstig: Als Regisseurin und Drehbuchautorin wird Lola Cuevas (Penélope Cruz) angeheuert, eine exzentrische Kultregisseurin, die zwar das Geld von Suárez dringend braucht, aber deswegen noch lang nicht zu tun gedenkt, was er ihr anschafft. Auch in den Rollen der beiden Brüder sollen natürlich die Besten der Besten spielen: Der eine ist Iván Torres (gespielt von Oscar Martínez, argentinischer Film- und Theaterschauspieler), der andere der weltberühmte Félix Rivero (Antonio Banderas).

Die Charaktere und Methoden der Schauspieler sind gegensätzlich

Die Vorbereitungen gestalten sich herausfordernd - denn gegensätzlicher könnten die Charaktere und Methoden der beiden Schauspieler kaum sein. Auch die Anforderungen der Regisseurin an ihre Darsteller und die psychologischen Tricks, die sie ihnen spielt, sind spektakulär, von schwebenden Steinen bis zu zerstörten Filmpreisen und Egos. Nicht nur einmal flüchtet Suárez eingeschüchtert von den Proben. Womöglich war das Ganze doch keine so gute Idee?

Penélope Cruz begeht Grenzüberschreitungen

"Der beste Film aller Zeiten" ist eine kinoverliebte Achterbahn, ein mit Filmwissen und Hinter-den-Kulissen-Kenntnissen vollgestopftes Ding voll gemeiner Witze über die Eitelkeiten der vorgeblich Bescheidenen, die Fragwürdigkeit von Geniebehauptungen und die Dramen, die unter dem Deckmantel künstlerischen Anspruchs manchmal ausgefochten werden.

Das spanisch-argentinische Regieduo Gastón Duprat und Mariano Cohn dürfte sich mit diesem Film vieles von der Seele geschrieben haben und Penélope Cruz darf in der Rolle der Regisseurin all das an Grenzüberschreitungen begehen, was sie als Schauspielerin wohl nicht selten selbst erlebt hat - womöglich eine durchaus therapeutische Erfahrung.

Ernsthafte Kritik an der Filmbranche gibt's dennoch kaum, dafür aber eine aberwitzige, völlig überdrehte Satire, die weit drastischer ist, als es zunächst aussieht.

Film:Der beste Film aller Zeiten. Spanien, Argentinien 2021. Regie: Gastón Duprat, Mariano Cohn. Mit Penélope Cruz, Oscar Martínez, José Luis Gómez, Nagore Aranburu, Irene Escolar, Manolo Solo, Pilar Castro, Koldo Olabarri. Start: 30. 6.