Der kleine Nick und die große Nostalgie

Der französische Kinderklassiker hat eine dritte Neuverfilmung bekommen.

Sie nennen sich "Die Unbesiegbaren", und ihr Revier ist ein Stück Brachland mit einer geheimen Hütte am Stadtrand, wo es nur brenzlig wird, wenn der Fußball wieder einmal über den Zaun zur strengen alten Nachbarin geflogen ist: In "Der kleine Nick auf Schatzsuche" (ab Freitag im Kino) leben Nick (gespielt von Ilan Debrabant) und seine Freunde in einem Kinderparadies. Doch das Idyll droht für Nick verloren zu gehen, als seinem Papa eine Beförderung angeboten wird und die Familie nach Südfrankreich ...