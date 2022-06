"Der schlimmste Mensch der Welt" im Kino: Es war einmal keine Heldin

Mit "Der schlimmste Mensch der Welt" schuf Joachim Trier eine Identifikationsfigur für alle. Jetzt kommt der Film ins Kino.

Julie ist Ende zwanzig und weiß nicht so recht. Sie war immer eine gute Schülerin, hat dann Medizin zu studieren begonnen, weil mit den guten Noten muss ja was anzufangen sein. Aber vielleicht war das doch keine gute Idee, also eventuell doch lieber was mit Kunst, und außerdem wollte sie sich ja noch ausprobieren. Und dann hat sie irgendwann auf einer Party Aksel kennengelernt, der fünfzehn Jahre älter ist, legendärer Underground-Comiczeichner und endlich jemand, der sie versteht. Was Julie in ...