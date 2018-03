Der Zaun, der die Menschen bewegt

Diagonale: Die Doku "Die bauliche Maßnahme" illustriert Zeitgeschichte.

Wenn einem die Wahrheit unangenehm ist, sucht man gerne nach Ausflüchten und schlägt zur Verschleierung derselben sprachliche Pirouetten. So geschehen im Fall des von der österreichischen Bundesregierung in Zeiten der starken Flüchtlingsbewegungen angeordneten Grenzzauns. Von "technischen Sicherungen" und einer "baulichen Maßnahme" war da in Politikerkreisen die Rede. "Die bauliche Maßnahme" lautet auch der Titel des neuen Dokumentarfilms von Nikolaus Geyrhalter, der insbesondere den Fokus auf die Grenzregion Brenner legt.