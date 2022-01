Deutscher Kinomarkt brach 2021 um zwei Drittel ein

Die deutschen Kinos haben 2021 mit 40,4 Millionen um 63 Prozent weniger Tickets verkauft als im Vor-Coronajahr 2019. Immerhin gab es im Vergleich zum Pandemiejahr 2020 eine Steigerung von 18 Prozent, teilten die Branchenverbände mit. Vor allem der neue "James Bond"-Film "Keine Zeit zu sterben" mit rund sechs Millionen Kinogängern in Deutschland und der neue "Spider-Man"-Film "No Way Home" mit rund drei Millionen Ticketkäufern trieben hierbei die Zahlen nach oben.

SN/APA/MARTIN FICHTER-WÖß/MARTIN FI Auch 2021 blieben in Deutschland die Kinosäle vielfach leer