Deutscher Schauspieler Schmidt-Modrow 34-jährig gestorben

Der deutsche Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow ist am Mittwoch im Alter von 34 Jahren gestorben. Das bestätigte der Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks (BR), Reinhard Scolik. Schmidt-Modrow spielte in der Fernsehserie "Dahoam is Dahoam" und in der Telenovela "Sturm der Liebe" mit. Außerdem war er im Kino unter anderem im Drama "Die Welle" an der Seite von Jürgen Vogel zu sehen.

SN/APA (Archiv/dpa)/Felix Hörhager Schmidt-Modrow wurde nur 34 Jahre alt