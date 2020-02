Diagonale 2020: Strauss bekommt Großen Schauspielpreis

Ursula Strauss wird zum Auftakt der heurigen Diagonale in Graz den Großen Schauspielpreis erhalten, gab das Festival des österreichischen Films am Mittwoch bekannt. Die in Niederösterreich aufgewachsene, 46-jährige Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin wird den Preis - ein Kunstobjekt von Daniel Spoerri - am 24. März in der Grazer Helmut-List-Halle persönlich entgegennehmen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Ursula Strauss wird den Preis am 24. März entgegen nehmen