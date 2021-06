"Diagonale 21" endet mit Preisgala: Getanzt wird nur auf der Filmleinwand

Eine außergewöhnliche Diagonale feierte die Rückkehr des Kinos. "Hochwald" von Evi Romen wurde zum besten Spielfilm gekürt.

3-G-Regel-Überprüfungen in den Kinofoyers, Kinositze nur im Schachbrettmuster, Listening Sessions statt Tanzpartys, eine gestreamte Preisrevue statt der üblichen Livegala: Die Diagonale 21 ist am Sonntag in Graz unter außergewöhnlichen Bedingungen zu Ende gegangen. Das Comeback des Kinos darf dennoch als gelungen betrachtet werden, nach einer wahren Tour de Force wurden österreichische Filme wieder dort präsentiert, wo sie auch hingehören: An diesem "magischen und sinnlichen Ort, dieser Schule des Sehens", wie es die Diagonale-Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber formulierten.

...