Die 95. Oscars: Fantastische Filme, fade Show

Die großartige Komödie "Everything Everywhere All at Once" war mit 7 Oscars der Sieger des Abends, das Drama "Tár" ging leer aus.

BILD: SN/APA/AFP/PATRICK T. FALLON BILD: SN/ARMANDO ARORIZO Michelle Yeoh holt gewinnt den Oscar als beste Hauptdarstellerin für „Everything Everywhere All At Once'. BILD: SN/ARMANDO ARORIZO Brendan Fraser wurde zum besten Hauptdarsteller in „The Whale“ gekürt. BILD: SN/ARMANDO ARORIZO Daniel Kwan und Daniel Scheinert erhalten den Oscar in der Kategorie „Beste Regie“ für „Everything Everywhere All at Once“. BILD: SN/A.M.P.A.S. Jamie Lee Curtis (l.) als Beste Nebendarstellerin und Ke Huy Quan (r.) als Bester Nebendarsteller, beide für „Everything Everywhere All at Once“ BILD: SN/ARMANDO ARORIZO Regisseur Edward Berger, Gewinner des Preises für den besten internationalen Spielfilm für „All Quiet on the Western Front' („Im Westen nichts Neues“)