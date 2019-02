Die Berlinale ist auch ein starkes Forum für den österreichischen Film

Heute, Donnerstag, beginnen in Berlin die Filmfestspiele. Für ihren Leiter Dieter Kosslick sind sie eine Abschiedsvorstellung.

Es ist, wenn die Inhaltsangaben nicht täuschen, eine herzerwärmende Geschichte unter erschwerten Umständen, mit der die 69. Berlinale am Donnerstag beginnt: Lone Scherfigs Drama "The Kindness of Strangers" handelt von einer Frau, die mit ihren beiden Kindern vor einem prügelnden Partner nach New York geflüchtet ist und in einem einst glamourösen Restaurant Zuflucht findet, in den Hauptrollen: Zoe Kazan, Andrea Riseborough und Tahar Rahim. Zum letzten Mal steht das Festival unter der Leitung von Dieter Kosslick, dem 2020 nach achtzehn Jahren Direktion der italienische Filmkritiker Carlo Chatrian und die niederländische Filmproduzentin Mariette Rissenbeek nachfolgen werden. Ob sich der umfangreiche Berlinale-Gemischtwarenladen aus Politischem, Gefällig-Kommerziellem und Kunstkino dadurch in eine klarere Richtung entwickelt, ist strittig.