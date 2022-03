Die Flucht mit der Kamera eingefangen

Manuela Federl hat ihre Nische gefunden. Sie zeigt in ihren Filmen die Geschichte von Flüchtlingen. Den Bergen bleibt sie dennoch treu.

Ob sie heuer im Sommer wieder eine Alpenüberquerung machen wird, weiß Manuela Federl noch nicht sicher. Selbst wo sie in der kommenden Woche sein wird, ist noch offen. Die Bergführerin und Filmemacherin arbeitet derzeit an einem neuen Projekt, für das sie kürzlich einige Tage in der Ukraine verbracht hat. Dorthin will sie nun zurückkehren. "Geplant ist, dass ich eine NGO in die Ukraine journalistisch begleite, die dort ein Lazarett bauen möchte. Gerade kommt es noch darauf an, wie sich die ...