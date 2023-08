"Die Geschichte einer Familie": Vergebung avanciert zum Kraftakt

Im mehrfach preisgekrönten Drama "Die Geschichte einer Familie" spielt Anna Maria Mühe eine innerlich und äußerlich gebrochene Frau, die zuhause kein Daheim findet.

"Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus - flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus." Sie hat Joseph von Eichendorffs Gedicht "Mondnacht" auf den Lippen, als sie im Kastenwagen durch die Provinz gefahren wird, doch Christinas Seele hat schon lange keine Flügel mehr. Nach einem schweren Unfall ist die ehemalige Auto-Stuntfahrerin auf den Rollstuhl angewiesen. Und weil sie zwischen ihren Engagements nie ordentlich versichert war, bleibt ihr nach der Reha nichts anderes übrig, als vorläufig zurück in ihren Geburtsort zu ihrem Vater (Michael Wittenborn) zu ziehen - auch wenn der, ein einzelgängerischer Alkoholiker, nur widerwillig zustimmt.

Gerne kommt Christina, genannt Chrissi, nicht zurück. Es ist kein Heimkommen für sie, es ist das Eingeständnis des völligen Scheiterns, beruflich wie persönlich. Und es kommen die schmerzhaften Erinnerungen wieder hoch an damals, an den Unfall, bei dem ihr Bruder starb und an dem ihre Familie zerbrach. Und, wahrscheinlich noch schmerzhafter, an die Zeit davor: Als Mama noch da war, als Papa noch nicht soff, als Chrissi noch eine Zukunft mit ihrem Freund, dem Jungpolizisten Sascha (Anton Spieker) vor sich hatte.

Das alles ist jetzt kaputt. Nach dem schrecklichen Crash, dem Resultat einer betrunkenen Dummheit, sind alle geflüchtet, voneinander, vor sich selbst: Chrissi in ihren gefährlichen Beruf, mit dem sie der Welt beweisen konnte, dass sie doch Kontrolle über schnelle Autos hat. Die Mutter nach Afrika, mit "ihrem" Priester, wo sie bei der Arbeit mit bitterarmen, aber lebenden Kindern ihren Schmerz nicht so laut spürt. Der Papa in den Alkohol und die Resignation. Und der Sascha, der ist jetzt Bankbeamter, bei der Polizei hat man ihn suspendiert damals.

In dieses erstarrte Unglück schlägt nun Chrissis unerwartete Rückkehr ein wie ein Blitz, der das schmutzige Eis schmelzen lässt und alles wieder herausholt, was es zugedeckt hat: die Trauer, die Aggressionen, die Vorwürfe. Chrissi ist wütend, auf alle, auf sich, auf den Rollstuhl, sie kann das Schweigen nicht mehr tolerieren - und zwingt ihre Umgebung dazu, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, damit es endlich eine Zukunft geben kann, auch wenn man noch so viel Angst vor ihr hat.

Für sein Langfilmdebüt erhielt Karsten Dahlem bereits einige Auszeichnungen. Das hat er vor allem Anna Maria Mühe zu verdanken, die mit ihrer intensiven, manchmal etwas zu wütend "hochgetunten" Darstellung der Chrissi dem Film erst wirklich Kinoformat gibt - ohne sie wäre er eher als solides Fernsehdrama einzuordnen gewesen.

Film:"Die Geschichte einer Familie", Drama, D 2022. Regie: Karsten Dahlem. Mit Anna Maria Mühe,

Michael Wittenborn. Start: 4. 8.