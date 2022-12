Die Lebenslinien einer Salzburger Filmpionierin

Käthe Kratz war die erste Frau, die in Wien Regie und Drehbuch studierte.

Die Frage, die die Herrin der Gusti stellt, ist so sachlich wie bitter. "Hat er mit dir auch schon geschlafen?" In dem Wiener Haushalt, in dem die 15-Jährige 1892 ihre erste Stelle als Dienstmädchen angetreten hat, ist es normal, dass sich die Männer des Hauses beim weiblichen Personal sexuell austoben. Dabei ist die Gusti eine, die gelernt hat, dass sie sich nicht alles gefallen lassen soll, und draußen auf der Straße demonstrieren Arbeiter und Dienstmädchen gegen die Ausbeutung. "Augustine - ...