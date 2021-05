"Die Mitchells gegen die Maschinen" auf Netflix: Meistens hilft Zusammenhalten

Genervte Roboter übernehmen die Weltherrschaft, eine Chaosfamilie wehrt sich in der grandiosen Komödie "Die Mitchells gegen die Maschinen".

Die Zukunft ist gleißend weiß, von ausgezeichnetem Design, benutzerfreundlich - und tödlich. Und sie ist das genaue Gegenteil von den Mitchells, einer peinlichen, lauten Familie, die sich am Beginn der Animationskomödie "Die Mitchells gegen die Maschinen" inmitten der Roboter-Apokalypse wiederfindet. Aber alles der Reihe nach: Katie Mitchell ist 17, sprudelt über vor Ideen und will dringend an die Filmschule. Ihr Vater kapiert - bei aller Liebe - ihre Sorte Kreativität nicht, ihre Mutter ist ständig in der Vermittlerrolle, lediglich Katies ...