Die Queen im Film: Die erfundene Königin

Das Bild, das von der verstorbenen Queen in Köpfen und Geschichtsbüchern verankert ist, zeigt keine historische Wahrheit, sondern ein Konstrukt, an dem Öffentlichkeitsarbeit sowie Film- und Fernsehinszenierungen viel Anteil haben.

Dass die Netflix-Serie "The Crown" trotz königlichen Personals eben kein Märchen ist, wurde mit dem Tod der Regentin am Donnerstag wieder deutlich. "Ich denke, dass wir aus Respekt aufhören werden, zu drehen", sagte Drehbuchautor Peter Morgan am Freitag dem Branchenmedium "Deadline" und fügte hinzu, er verstehe die Serie als "Liebesbrief an die Queen". Im November soll die fünfte Staffel starten, die Dreharbeiten zur sechsten werden nun wohl unterbrochen.

Der Liebesbrief, von dem Morgan spricht, wurde im Buckingham-Palast allerdings ...