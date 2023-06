"Die Rumba Therapie" im Kino: In den Sommer tanzen

Schauspielstar Franck Dubosc lernt im Film "Die Rumba Therapie" beim Tanzen neue Lebensfreude kennen - und seine Tochter.

Eines vorweg: Lassen Sie sich nicht vom deutschen Verleihtitel "Die Rumba-Therapie" abschrecken - der Film selbst ist weitaus nicht so unsexy! Im französischen Original heißt er "Rumba la vie", also in etwa "Das Leben Rumba-en", eine Anspielung nicht nur auf den Tanz, sondern auch auf den beliebten Staubsaugroboter namens Roomba.

Eine kräftige Tiefenreinigung für sein Leben braucht nämlich der Mittfünfziger Tony (gespielt von Frankreichs Schauspielstar Franck Dubosc, der auch Regie führt). Nach einem Herzinfarkt bekommt der Schulbusfahrer von ...