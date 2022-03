Die Ukraine im Kino verstehen

Wie ist das alles so gekommen? Ukrainische Filmschaffende befassen sich seit Jahren mit dem, was der Krieg nun mit dem Land anstellt.

Er ist ein ganz normaler Mann, geschieden, mit zwölfjähriger Tochter und gutem Verhältnis zu ihrem Stiefvater Andriy: Im Film "Reflection" (ab Freitag im Wiener Votivkino in Sondervorstellungen) tut der Chirurg Sergiy (Roman Lutskyi) seine Arbeit im Operationssaal, so gut er kann. Doch die von russischen Minen zerfetzten Soldaten sterben meist trotzdem, zu weit ist das Spital von der Front entfernt. Irgendwann fragt ihn seine Tochter, warum er nicht auch für sein Land kämpft, so wie ihr Stiefvater. Also meldet sich ...