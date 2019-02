"Die Vergangenheit betrachten, um die Zukunft zu verstehen": Interview zum Film "Drei Gesichter"

Der Cannes-Siegerfilm "Drei Gesichter" ist eine Geschichte über die Freiheit der Kunst im Iran - und Kino, das Mut macht.

Die erfolgreiche Schauspielerin Behnaz (gespielt von Behnaz Jafari) bekommt eine schockier endes Video: Ihre junge Berufskollegin Marziyeh (Marziyeh Rezaei) hat sich vor laufender Kamera erhängt, weil ihre Familie ihr das Arbeiten verboten hat. Behnaz ist entsetzt und überredet ihren Lieblingsregisseur Jafar (Jafar Panahi), gemeinsam in Marziyehs Dorf nachzuforschen, was wirklich passiert ist. So beginnt "Drei Gesichter" (ab Freitag im Kino), für den Regisseur Jafar Panahi in Cannes den Preis für die beste Regie gewonnen hat: Entlang einer Art Detektivgeschichte berichtet der Film über die Freiheit der Kunst und im speziellen von Schauspielerinnen im Iran. Seinen Preis hatte sich Panahi in Cannes allerdings nicht persönlich abholen dürfen, offiziell ist er aufgrund regimekritischer Aussagen seit 2010 mit einem Ausreise- und Arbeitsverbot belegt. Trotzdem dreht er weiterhin heimlich Filme, die mit Wärme, Witz und Klugheit alle politischen Unterstellungen lächerlich machen - und wird dafür weltweit gefeiert, auch daheim im Iran. Offenbar sind auch Verbote im Iran nichts, worauf man sich endgültig verlassen kann, berichten die beiden Schauspielerinnen im SN-Gespräch.