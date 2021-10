Die Viennale beginnt mit einer radikalen Selbstbefreiung

Das Filmfestival hat einen kühnen Eröffnungsfilm gefunden - und feiert zehn Tage lang das Kino beinahe wie früher.

Nun aber ernsthaft: Was denn in letzter Zeit los mit ihr sei, fragt der Professor die junge Anne in einer kleineren Hochschule in Frankreich 1963. "Sind Sie krank?" Und sie, ernst, mit geradem Blick: "Es ist diese Krankheit, die nur Frauen befällt und aus ihnen Hausfrauen macht." Ein Hindernis, das einem Menschen ohne Uterus nie so radikal alle Pläne zunichtemachen könnte, steht zwischen der brillanten Studentin und ihrer Zukunft als Schriftstellerin. Vor fünf Wochen wurde der Film "L'évènement" unter der ...