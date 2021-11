Disney-Film "Encanto" lässt die US-Kinokassen klingeln

Disneys neuer Streifen "Encanto", dessen Start hierzulande lockdownbedingt verschoben werden musste, freut die Kinobetreiber in den USA. Mit einem Einspielergebnis von 40 Mio. US-Dollar (35,5 Mio. Euro) in den ersten fünf Tagen - bei Produktionskosten von 120 Mio. US-Dollar (107 Mio. Euro) - legte der Animationsfilm einen durchaus veritablen Start hin. Vor allem Familien, die in Pandemiezeiten oft zu Hause blieben, kommen dank "Encanto" nun vermehrt zurück in die Kinos.

SN/APA/Disney/Disney "Encanto" mit Hauptfigur Mirabel lockte das US-Publikum ins Kino.

Deutlich weniger - nämlich 21,8 Mio. US-Dollar (19,3 Mio. Euro) - spielte mit "House of Gucci" der zweite große Blockbuster dieser Woche ein. Angesichts von Produktionskosten in Höhe von 75 Mio. US-Dollar (66,6 Mio. Euro) muss das Krimi-Drama mit Lady Gaga in einer Hauptrolle auf gute Ticketverkäufe abseits des amerikanischen Markts hoffen.