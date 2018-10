"Dogman": Allein unter Hunden

Vom Erdulden und sich Wehren: Der Film "Dogman" von "Gomorrah"-Regisseur Matteo Garrone ist ein finsteres Drama um einen Sanftmütigen.

Er ist ein weichherziger Hundefriseur, dessen kleiner Salon in einem hässlichen Straßendorf außerhalb von Neapel, zwischen Wettcafés und kleinkriminellen Gold-Ankauf-Verkauf-Läden, die Hunde der Umgebung versorgt: Marcello, Protagonist des Dramas "Dogman" (fulminant gespielt von Marcello Fonte), ist ein ungewöhlicher Held. Er ist ein ein Ausgenutzter und Gekränkter, der sich irgendwann doch zu wehren beginnt: "Er ist wie ein Insekt in einem Spinnennetz von Gewalt", sagt Regisseur Matteo Garrone.

Wo ist dieser fantastische Ort, an dem Sie gedreht haben? Matteo Garrone: Das ist ein Ort in der Nähe von Neapel, der mir vertraut ist, weil ich in den letzten 17 Jahren dort immer wieder gedreht habe, auch einen Teil von "Gomorrah", ich fühl mich dort richtig zuhause. Das ist wie ein Dorf mit einer Art Western-Atmosphäre, letztlich auch ein Ort an einer Grenze.

Dieser Geschichte von "Dogman" liegt ja ein wahrer Fall zugrunde. Was hat es damit auf sich? Das ist über dreißig Jahre her, und der Fall ist bis heute berüchtigt aufgrund der Grausamkeit der Folterungen. Hätte man das direkt verfilmt, ginge das Ergebnis in Richtung Horror oder Splatter, damals wurden Finger abgeschnitten und viele andere entsetzliche Dinge. Wir haben an diesem Projekt über viele Jahre gearbeitet, und mein Zugang hat sich im Laufe der Zeit sehr geändert. Und als ich (dem Hauptdarsteller, Anm.) Marcello Fonte begegnet bin, der für mich eine Art moderner, sanftmütiger Buster Keaton ist, entschied ich mich, dass dieser Mensch niemand ist, der absichtlich rohe Gewalt verüben würde, einer, der in seinem Wesen grundsätzlich sanft ist. Wir haben uns also auf eine psychologische Art der Gewalt konzentriert. Er ist in unserem Film Teil eines Mechanismus von Gewalt, aber wie ein Insekt, das in einem Spinnennetz von Gewalt gefangen ist.

Ist die Filmfigur Marcello in Ihren Augen ein Bösewicht? Wie gesagt, für mich ist er eine Figur wie aus einem Stummfilm, ein Buster Keaton oder ein Charlie Chaplin. "Dogman" hat auf den ersten Blick eine einfache Struktur, aber Marcello ist ziemlich komplex, oft widersprüchlich in seinen Entscheidungen, er ist nicht immer rational. Er träumt davon, von allen gemocht zu werden, er ist ein friedlicher Mensch, also versucht er, allen Gefallen zu tun. Die Beziehung zwischen ihm und diesem Dorf ist der Kern des Films. Deswegen haben wir entschieden, an diesem Ort zu drehen, der eben ein wenig an ein Wildwest-Dorf erinnert, wo jeder jeden kennt. Der urteilende Blick dieser Gemeinschaft auf ihn ist zentral für die Entwicklung seiner Geschichte, und vor allem für seine Einsamkeit im zweiten Teil. Da dringt auf einmal die Gewalt in sein Leben ein, wie eine ansteckende Krankheit, ohne dass er sich zur Wehr setzen kann. Sein Kampf dagegen ist sehr berührend.

Es heißt ja immer, Kinder und Tiere seien das schwierigste beim Film. Sie haben aber die unglaublichsten Hunde in "Dogman", in einigen der wichtigsten Szenen. Hat Sie das nervös gemacht? Manchmal ist es einfacher, mit Hunden zu arbeiten als mit schlecht gelaunten Schauspielern. Hunde sind immer spontan und unvorhersehbar, und das mag ich beim Drehen. Ich suche immer den unvorhersehbaren Moment, ich mag es nicht, wenn das Drehen wie eine Hausaufgabe ist, die klar durchstrukturiert ist. Wenn ich mit Schauspielern arbeite, versuche ich auch eine Atmosphäre zu haben, die das Spontane zulässt. Wenn ich also mit Hunden arbeite, ist das auch ein Geschenk für die Schauspieler, weil sie improvisieren müssen, und den Tieren folgen. Der Hund folgt nicht, es muss umgekehrt sein.

Aber ich arbeite auch sehr gern mit Kindern, ich mag es, nicht alles kontrollieren zu können. Man muss das Geschenk des Zufalls annehmen können. Hier sind die Hunde natürlich auch Teil der Geschichte und Teil der Faszination, die dieser Mann ausübt. Als ich begonnen habe mit dem Projekt, war mein Gedanke dass die Hunde zum ersten Publikum der Gewalt werden, des brutalen Überlebenskampfes eines menschlichen Wesens. Und die Hunde sind natürlich wichtig, um die Zärtlichkeit von Marcello zu zeigen.

Film:Dogman. Drama, Italien 2018. Regie: Matteo Garrone. Mit Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Adamo Dionisi, Aniello Arena. Start: 19.10.

Quelle: SN