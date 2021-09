Doku "A Black Jesus": Egal wie du aussiehst

Der Dokumentarfilm "A Black Jesus" träumt am Beispiel eines sizilianischen Dorfes von einer Utopie, in der Hautfarbe und Herkunft irrelevant sind.

Jedes Jahr am 3. Mai holen die katholischen Einwohnerinnen und Einwohner von Siculiana, einem kleinen Dorf an der südwestlichen Küste von Sizilien, ihren Christus aus der Kirche und tragen ihn in einer Prozession durchs Dorf. Diese Christusfigur, Anlass für den Dokumentarfilm "A Black Jesus" von Luca Lucchesi (ab Freitag im Kino), steht im Zentrum eines sehr lokalen Glaubens, an dem vor allem die jungen Männer aktiv teilnehmen, die die auf ein Kreuz montierte Figur und ihr schweres Podest auf ihren ...