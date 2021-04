Doku "Framing Britney Spears": Die Sängerin ohne Stimme

Wie ein Superstar die Autonomie über das eigene Leben abgeben musste, beleuchtet die Doku "Framing Britney Spears".

Wäre Britney Spears' Leben ein Film, würde er beginnen wie ein keuscher Liebesfilm über die talentierte Mickey-Mouse-Kanal-Prinzessin Britney und ihren Liebsten Justin Timberlake, die Seite an Seite zu Popstars werden. Doch dann würde dieser fiktive Film zum Psychothriller über eine junge Frau, deren Talent, Körper und Vermögen von anderen kontrolliert wurden.

Für viele ihrer Generation war Spears eine Identifikationsfigur, eine sexuell attraktive, souveräne junge Frau, die jedoch systematisch demontiert wurde. Wer "Oops! I Did It Again" heute noch ...