Doku über Daniel Richter: Das Chaos als bejahende Kraft

Kleiner Teufel, lieber Teufel: Regisseur Pepe Danquart porträtiert in "Daniel Richter" einen der teuersten Maler der Gegenwartskunst.

Mit Aussehen und Auftreten erinnert er an eine Figur des großen, vor zwei Jahren verstorbenen Comiczeichners Martin Perscheid. In seiner Jugend gestaltete er Plattencovers von Punkrock-Alben, heute lehrt er auf der Akademie der bildenden Künste in Wien und gilt als einer der bedeutendsten deutschen bildenden Künstler der Gegenwart: Der Maler Daniel Richter. Nun würdigt ihn Filmemacher Pepe Danquart mit einer Kinodokumentation.

Richter, Jahrgang 1962, wuchs in einem kleinen Nest im Norden Deutschlands auf und zog als Jugendlicher nach ...