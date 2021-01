Doku über Davos zwischen Flüchtlingszentrum und World Economic Forum: "Und dann taucht das UFO auf"

Ein Jahr waren Daniel Hoesl und Julia Niemann in Davos. Sie filmten eine Stadt der Extreme.

In einem normalen Jahr würde diese Woche das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos stattfinden, bei dem sich Mächtige und Reiche treffen, um die Geschicke der Welt zu besprechen. Für ihren Dokumentarfilm "Davos" haben Daniel Hoesl und Julia Niemann über ein Jahr dort verbracht, um herauszufinden, was das mit einer Stadt und ihrer Bevölkerung macht - und haben einen Transitort gefunden, der "eine paradigmatische Stadt für unser Westeuropa" ist. Am Freitag ist der Film in einem Spezial-Onlinescreening zu sehen, ab 5. Februar ...