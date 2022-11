Dokumentarfilm "Anima" im Kino: Die Feinstrumpfhosen des Vaters

Fast 25 Jahre nach dem Tod ihres Vaters schildert Regisseurin Uli Decker in ihrem Langfilmdebüt, wie sie sein Geheimnis ergründet hat.

"Nie hätte ich ihn verlassen! Niemals, ich hab ihn so geliebt!" Keinen Moment zögert die Mama der Filmemacherin, als sie sich an den aufwühlenden Abend erinnert, an dem ihr Mann ihr seine innerste Neigung anvertraut hat, nach vielen Jahren Ehe, nach einem ganzen Leben voll bedrückender Heimlichtuerei.

"Anima - Die Kleider meines Vaters" (ab Freitag im Kino) ist ein sehr privater, abwechslungsreicher, humorvoller und unendlich anrührender Film über eine besondere Familie, die inmitten der fotogenen katholischen Folklore einer ...