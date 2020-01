Dokumentarfilm "Royal Train": Unterwegs in königlicher Mission

In Rumänien findet alljährlich eine anachronistische Zugreise statt. Der Salzburger Dokumentarfilmer Johannes Holzhausen war an Bord.

Es war einmal ein untergegangenes Königreich, dessen Prinzessin versuchte, die einstigen Untertanen an die goldene Vergangenheit zu erinnern. Dafür reiste sie mit dem königlichen Zug und ihrer Entourage durch das ganze Land: "The Royal Train" des Salzburgers Johannes Holzhausen ist kein Märchen, sondern ein Dokumentarfilm über die erstaunliche Geschichte der Königsfamilie Rumäniens, die versucht, ihre Bedeutung im 21. Jahrhundert zu legitimieren.

Es gibt vermutlich Menschen, die durch "The Royal Train" zum ersten Mal hören, dass Rumänien jahrzehntelang eine Monarchie war Wohl, weil wir alle über Rumänien wenig wissen. Ähnlich wie Bulgarien, Griechenland und Serbien bestand auch Rumänien aus Fürstentümern, die lange zum Osmanischen Reich gehört haben. Im 19. Jahrhundert wurden die langsam selbstständig, und diese sich neu bildenden Nationen haben jemanden gesucht, der einen Anschluss an den Westen bietet. Eine Möglichkeit war, dass man sich einen deutschen Prinzen als Staatsoberhaupt holt, das ist so auch in Bulgarien und Griechenland passiert. In Rumänien hat man sich bei einer Seitenlinie der Hohenzollern bedient. Was von damals noch steht, etwa das Jagdschloss, wurde mit deutschen und österreichischen Handwerkern vom Privatvermögen dieses Prinzen erbaut, eine Orgie an deutschtümelndem Kitsch.

Seltsam, wie eine im 19. Jahrhundert von außen geholte Monarchie, die keine 70 Jahre existiert hat, 140 Jahre später identitätsstiftend sein soll Ja, das ist die Frage der nationalen oder sogar nationalistischen Selbstfindung und Geschichtsschreibung. Wenn man es psychologisch sieht, beruht das vielleicht auf einem Minderwertigkeitsgefühl gegenüber dem Westen, davon verstehen wir in Österreich ja auch viel. An dieser Unsicherheit leidet das Land immer noch, und die wird überkompensiert. Tatsächlich wird vieles, was eigentlich importiert wurde, als rumänisch verkauft, dabei wurde im Königshaus nicht einmal Rumänisch gesprochen. Auch die jetzige Königsfamilie um Prinzessin Margareta, die reden untereinander Englisch. Nur wenn wir mit der Filmkamera kamen, haben sie auf Rumänisch umgeschaltet. Auch das ist ein Fake.

Diese Künstlichkeit macht Ihr Film sehr deutlich. Ja, auf allen Ebenen ist da eine Bühneninszenierung, bei der Sprache ebenso wie bei den rekonstruierten Hofprotokollen. Das Problem ist vor allem, dass sie dadurch eine Goldene Zeit Rumäniens behaupten, die es nie gab. Auf einer persönlichen Ebene kann ich die Prinzessin Margareta gut verstehen, die den Impuls hat, die Auslöschung der Geschichte ihres Vaters unter dem Kommunismus wieder rückgängig zu machen. Mihai war ja tatsächlich König, bis 1947 die Kommunisten kamen, er war eine tragische Figur, er hat noch Hitler und Stalin getroffen. Die Kommunisten wiederum haben das geleugnet und Bücher darüber verboten, sodass viele Rumänen diesen Teil der Geschichte des eigenen Landes gar nicht mehr kannten. Der Impuls der Tochter, ihrem Vater Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ist verständlich. Es schlägt nur in die andere Richtung, dass nun die fast 35 Jahre Kommunismus wieder ausgelöscht werden, als ob es sie nie gegeben hätte.

Da ist immer die Frage, wer die jeweilige Deutungshoheit hat. Ja, und das Interessante an Ländern des Ostblocks ist, dass das ein noch nicht abgeschlossener Prozess ist, den man sozusagen bei einer Operation am offenen Herzen mitverfolgen kann. Deutungshoheit heißt hier: Hatten wir als Königreich die Goldene Zeit oder war der Kommunismus die Goldene Zeit? Dazu kommt eine schwere Krise des jetzigen politischen Systems, Rumänien ist ja bekannt für die vielen Korruptionsfälle. Es gibt auch gute Gründe zu sagen, das war 1990 gar keine richtige Revolution: Die Rumänen lieben Verschwörungstheorien, und es heißt, das wäre vom damaligen KGB organisiert wurden, damit die alten Seilschaften bleiben können. Tatsächlich haben sich viele der kommunistischen Kader hinübergerettet, die korrupt waren und sind - aber das ist gerade im Aufbrechen, es gibt eine wachsende junge städtische Zivilgesellschaft, die das verändern kann.

Wie diese Prinzessin Margareta und der Prinz sich inszenieren, erinnert in Ihrem Film oft an Reality-TV-Stars Mein allererstes Treffen mit Prinz Radu hat mich sofort auf diese Spur gebracht. Er ist ja ein Bürgerlicher, ein ehemaliger Schauspieler, der die Prinzessin geheiratet und den Prinzentitel vom exilierten König in der Schweiz bekommen hat, und der aufgrund seiner Ausbildung das tatsächlich alles so nimmt wie eine Schauspielrolle. Vieles, was die beiden tun, sehe ich unter diesem Aspekt, nämlich einer Inszenierung, die gemacht wird, um - ja, wofür, das ist die Frage. Im Grunde, um Legitimität zu erzeugen. Der politische Einfluss ist nur symbolisch, wird aber ständig behauptet.

Wie sind Sie damit beim Drehen umgegangen Das war verzwickt. Wenn dir ständig etwas vorinszeniert wird, dann nimmst du ja an, es ist so. Ein Beispiel: Wenn Prinz Radu am Flughafen von Moldawien ankommt und am Flugfeld begrüßt wird wie ein Staatsgast, ist das zwar vorgespielt, aber wenn du es anschaust, ist er der Staatsgast. Wie willst du das unterscheiden? Tatsächlich war es aber so: Erstens, er fliegt mit der Linienmaschine und wartet bis alle vor ihm aussteigen, damit er dann alleine rauskommt. Zweitens, er hat seinen Assistenten mit dem Auto vorgeschickt, der musste diese 10-Stunden-Fahrt über Nacht von Bukarest nach Chisinau machen, um ihn dort dann abholen zu können mit dem Auto. Drittens hat er den rumänischen Botschafter in Moldawien angerufen und gesagt, "Bitte hol mich ab", weil nur der Botschafter bekommt eine Polizeieskorte. Das alles hat er gemacht, weil er wusste, wir filmen das. Wie gehe ich als Filmemacher mit dieser Illusionsmaschinerie um? Ich habe versucht, die Inszenierung sichtbar zu machen durch die Absurdität, die dahintersteckt.

Dieses Prinzenpaar hat aber für die Rumäninnen und Rumänen eine andere Funktion, als sie selber glauben zu haben Ja, das ist meine Arbeitshypothese. Deswegen hab ich immer versucht, diese Balance zu finden zwischen ihnen und ihrer Inszenierung, und dem Publikum, für das diese Inszenierung gedacht ist. Das ist die Bevölkerung, die versucht, in dieser desperaten nationalen Geschichte etwas zu finden, das echt ist und wahrhaftig. Und das ist nicht dasselbe, das sind unterschiedliche Vorstellungen.

Sie haben besonderen Zugang zur rumänischen Königsfamilie bekommen, den andere Filmemacher nicht erhalten haben - aufgrund einer Verwandtschaft, richtig Ja, sie ist eine Cousine zweiten Grades, die ich vorher aber nicht kannte. Vor etwa fünf Jahren sind meine Eltern eingeladen worden zu dieser Zugreise, und als mein Vater mir die Fotos gezeigt hat, hab ich das schon aufgrund dessen als filmisches Thema empfunden. Ich hab dann sofort mit ihnen Kontakt aufgenommen. Sie waren immer zerrissen zwischen der Nähe zum Cousin, und dem Verdacht, dass sie mich nicht kontrollieren können. Dadurch war es eher ein Ringen zwischen dem Königshaus und dem Filmteam. Aber im Vergleich zu allem anderen, was je von ihnen gefilmt wurde, ist das meilenweit mehr.

Nepotismus eben! Ja, das hat seine Vorteile! Aber man muss auch sagen, ich hab den beiden den Film gezeigt, und sie finden ihn entsetzlich. Sie haben offenbar etwas Repräsentatives erwartet, und sie haben sich, glaube ich, zum ersten Mal von außen gesehen. Der springende Punkt ist: Hat dieses Unternehmen, diese Königsfamilie eine Zukunft oder nicht? Sie haben natürlich gesehen, dass der Film erzählt, dass sie keine Zukunft haben.



Film: "The Royal Train". Doku, Österreich 2019. Regie: Johannes Holzhausen. Salzburg-Premiere, Das Kino, 29. 1., 19 Uhr.

Quelle: SN