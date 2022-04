Dokumentarfilme bei der Diagonale: Bilder zeigen die Irrationalität des Krieges auf

Panzer in der Ukraine, Demonstrationen und Beratungen in Wien: Dokumentarfilme mit politischer Relevanz auf der Diagonale '22.

Erst sieht sie harmlos aus, die Frau mit Handtasche und Rucksack. Kurze Zeit später assistiert sie jenen Soldaten, die auf der Seite Russlands stehen, mit einer rasch ausgepackten Waffe: Eine FSB-Agentin kämpft in Zivil, mit braunem Halstuch, langem Rock und blauer Bluse. Das Foto der Frau ziert das Cover des Buches "Krieg in der Ukraine" des 55-jährigen Fotografen Pierre Crom und ist auch in der Doku "Signs of War" von Juri Rechinsky zu sehen. Crom war Zeitzeuge der Ereignisse in ...