Dokumentarfilmregisseurin Specogna erhält Konrad-Wolf-Preis

Die Schweizer Dokumentarfilmregisseurin Heidi Specogna (60) erhält in diesem Jahr den Konrad-Wolf-Preis der Berliner Akademie der Künste. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 20. Oktober in Berlin übergeben werden, wie die Akademie am Montag mitteilte.

SN/APA (dpa)/Henning Kaiser Regisseurin Heidi Specogna darf sich über 5.000 Euro freuen