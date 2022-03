Drängen sich die Oscars selbst ins Eck?

Nach der Krisenzeremonie 2021 sollte die Oscarnacht heuer wieder zu altem Glamour zurückfinden. Doch die Stimmung innerhalb der Academy ist nicht gut - und das Problem ist selbst gemacht.

Weniger Filmclips, keine Livesongs, keine scharfzüngigen Zwischenmoderationen: Was die Organisatorinnen und Organisatoren der Oscarnacht in den vergangenen Jahren unternommen haben, um die ausufernde Zeremonie in Zeiten drastisch abnehmender Quoten (und damit Werbeeinnahmen) wieder attraktiv zu machen, war meist eine schlechte Idee. Bei der Sparvariante 2021 etwa waren aus Zeitgründen keine Filmausschnitte zu sehen, dafür wurden alberne Ratespiele inszeniert. Als nächtliche Zuschauerin fragte man sich: Warum noch wach bleiben, wenn offenbar die Filme so egal sind, deren Urheberinnen und Urheber hier ...