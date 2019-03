"Dumbo": Dieses Mal gibt's keine Tränen

Tim Burtons "Dumbo"-Realfilm-Remake ist Familienkino nach Banalrezept.

Kaum etwas stand einst so verlässlich für Kinotränen wie Disney: Die erschossene Mama bei "Bambi", der Abschied durch die Gitterstäbe bei "Dumbo", der vermeintlich tote Balu im "Dschungelbuch", der totgetrampelte Papa beim "König der Löwen" - nicht wenige Kinder sind bis heute traumatisiert, und mit "Kinder" sind hier Menschen jeden Alters gemeint. In einer Tradition, die wohl von Erzählern wie Hans Christian Andersen und Charles Dickens geprägt war, wurde da auf die Tränendrüse gedrückt - als sei ein glückliches Ende nur erlaubt, wenn die Kinder erst ordentlich gequält wurden. Insofern ist das Realfilm-Remake des originalen "Dumbo" (1941), diesmal unter der Regie von Tim Burton, eine erfreuliche Angelegenheit: Es gibt zwar Abschiede, aber alles ist halb so dramatisch.

Burton hält sich in der ersten Hälfte des Films eng ans Vorbild, schwenkt dann aber ganz weg und erzählt weniger aus Elefantensicht als aus der Perspektive der beiden Zirkuskinder Milly und Joe. Danny DeVito spielt den überwuzelten Wanderzirkusdirektor Max Medici, dessen Unternehmen bessere Zeiten gesehen hat. Seinen früheren Kunstreiter Holt Farrier (Colin Farrell) hat der Krieg den linken Arm gekostet und die Grippe hat Holts Frau dahingerafft, Mutter von Milly und Joe. Die trächtige Elefantenkuh Frau Jumbo soll neues Publikum anziehen, doch als Frau Jumbo dann ein Baby mit überdimensionalen Ohren zur Welt bringt, ist auch dieser Plan hin. Erst als das Elefantenkind fliegen lernt, wendet sich das Blatt.

"Dumbo" hat viele befremdliche Details. Da ist etwa Eva Green als französische Artistin, die exakt wie eine jüngere Version von Tim Burtons Exfrau Helena Bonham-Carter zurechtgemacht ist. Da ist die merkwürdige Verteufelung eines Disneyland-artigen Parks ausgerechnet in einem Disney-Film. Dass alle Bösewichte völlig irrational agieren, ist ohnehin ein Ärgernis. Außerdem ist da die kleine Milly, die Wissenschafterin werden will und Marie Curie verehrt, gerade so, als würde sich der Film einem progressiven Publikum anbiedern wollen - wie auch mit der Botschaft, Wildtiere hätten im Zirkus ohnehin nichts verloren. Das ist alles ganz fürchterlich brav und altbacken, notdürftig überkleistert mit Danny-Elfman-Musik. Egal: Hauptsache, der Elefant fliegt und die Kinder müssen nicht weinen.



Film: "Dumbo". Kinderfilm, USA 2019. Regie: Tim Burton. Mit Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton, Alan Arkin. Start: 28. 3.

