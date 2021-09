"Dune"-Premiere in Venedig: Stars Wars für Erwachsene

"Dune"-Fieber am Lido. Die Neuverfilmung des legendären Sci-Fi-Stoffs feierte in Venedig ihre Weltpremiere - und macht großen Spaß.

ABBA feiern ihr Comeback, der Lady-Di-Stil trendet und die Fans vergraben sich wieder in den "Dune"-Romanen des 1960er-Jahre-Kultautors Frank Herbert: Wenn die Gegenwart und die nahe Zukunft düster aussehen, entwickelt die popkulturelle Vergangenheit besonderen Reiz.

Die "Dune"-Verfilmung von Denis Villeneuve ist einer der meisterwarteten Filme dieses Jahres. Am 17. September wird der Film auch in Österreich in den Kino starten. Die Venedig-Premiere am Freitagabend war das große Ereignis des Festivals, der rote Teppich dabei bevölkert von halb Hollywood.

